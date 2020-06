Perugia, Nicolussi Caviglia: "Vittoria che dà morale, siamo felici"

A fine gara del match contro l'Ascoli, a Dazn, interviene il centrocampista del Perugia, Hans Nicolussi Caviglia. Queste le sue parole: "Primo gol in Serie B, per me è una grande emozione, sono contento. Era importante la vittoria, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi, abbiamo lavorato bene, siamo felici. La classifica è corta, i tre punti ci danno morale, ma non dobbiamo morale, dobbiamo rimanere accorti. Dedico il gol alla mia famiglia".