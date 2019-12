© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Secondo quanto riferito da Il Messaggero il Perugia per rinforzare il centrocampo non guarda solo alla situazione di Ledian Memushaj al Pescara, con l’albanese che potrebbe salutare dopo la rottura col tecnico Zauri. Gli umbri infatti starebbero valutando anche Matteo Scozzarella del Parma: il calciatore è in scadenza di contratto coi ducali, ma l’ingaggio per convincerlo a trasferirsi in Umbria potrebbe essere un ostacolo.