Perugia, nuovo tentativo con il Cagliari per il ritorno di Han

Al Perugia Han Kwang-Son si è messo ben in mostra la scorsa stagione, soprattutto nella fase iniziale di campionato. Poi il ritorno al Cagliari, la consapevolezza di essere un talento vero e adesso una nuova possibile chance in Serie B, ancora in Umbria. Il Perugia stesso, infatti, farà un nuovo tentativo per portare il nordcoreano agli ordini di Alessandro Nesta. Si parlerà per un prestito, come riporta Sky Sport.