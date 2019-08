© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Perugia ha messo nel mirino uno dei pezzi pregiati del Crotone come Ahmad Benali, centrocampista classe ‘92 che Massimo Oddo ha allenato a Pescara in passato. Un affare non facile perché il club calabrese, per voce del suo patron Gianni Vrenna, considera incedibile il calciatore libico. Lo riferisce Perugia24.net spiegando che comunque il club umbro proverà fino all’ultimo a portarlo in biancorosso.