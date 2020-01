© foto di Andrea Rosito

Il Perugia per rinforzare il proprio centrocampo e regalare a Serse Cosmi un centrocampista con le caratteristiche adatte al suo calcio punta forte su Luca Palmiero del Pescara, ma di proprietà del Napoli. Lo riferisce l’edizione umbra de Il Messaggero spiegando che la carta per convincere gli abruzzesi a lasciar partire il giovane mediano sarebbe mettere sul piatto l’attaccante Federico Melchiorri, che piace molto al Pescara e non solo. Il club biancoazzurro al momento resiste, ma non è detto che da qui a fine mercato le cose non possano cambiare. Se Palmiero arrivasse in biancorosso allora partirebbe Marco Carraro che piace molto ad Ascoli e Frosinone.