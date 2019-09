Perugia, Oddo: "Arriveremo ad avere un gioco che diverta noi e i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il mezzo passo falso contro la Juve Stabia, il Perugia di mister Massimo Oddo riparte, e lo fa da Spezia. A parlare del match, alla vigilia, è proprio l'allenatore: "Domani andranno in campo i ragazzi che mi hanno dimostrato qualcosa in più in allenamento e allo stesso tempo i ragazzi più funzionali alla partita: i ballottaggi ci sono in tutti i ruoli, ho una rosa a completa disposizione. Carraro e Balic? Sono due giocatori diversi, e nel corso della stagione saranno utili entrambi. Anche perché non c'è solo l'aspetto tecnico, quindi anche coloro che hanno giocato di meno si devono sentire funzionali alla squadra perché saranno utili anche loro".

Andando poi più sul dato tattico: "Mi piace finire le partite con 13-14 occasioni da gol create. Sono convinto che arriveremo ad avere un gioco che diverta noi in campo e quindi anche i tifosi"