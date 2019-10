Perugia, Oddo: "Benevento squadra da battere. Falcinelli sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Benevento. Queste alcune battute dell'allenatore riportate da Tifogrifo.com: "Sono state due settimane positive, anche se sono mancati i ragazzi delle nazionali. Siamo tornati sugli aspetti negativi concentrandoci poi sulla partita di Benevento. Il famoso fieno in cascina non esiste: il lavoro è costante e quotidiano quando lo si può fare. Quando non c’era la partita abbiamo caricato di più, con un occhio ai pregi dell’avversario".

Il Benevento? "Se attaccano in modo equilibrato vuol dire che sono solidi e compatti. La mano di Pippo si vede nell’organizzazione ed ogni allenatore ha il suo modo di intendere il calcio che può piacere o meno. Lui sta dimostrando di essere bravo. Andiamo in un campo ostico e giocheremo contro una delle squadre da battere, che punterà alla vittoria finale. Questo deve essere un incentivo in più per noi. Dobbiamo essere umili, ma convinti di poter fare qualcosa di importante. Deve emergere il gruppo e la voglia di sacrificarsi. Senza questo non vai da nessuna parte".

Falcinelli e Balic? "Diego sta benissimo fisicamente, ma deve riadattarsi alla B. Ha fatto passi da gigante sul piano mentale mettendosi a disposizione della squadra, come un vero leader deve fare. Per quanto riguarda Balic è più una questione fisica, ne verrà fuori anche lui".