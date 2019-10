Massimo Oddo

Torna al successo il Perugia che nell'anticipo della settima giornata di Serie B batte di misura il Pisa grazie ad una rete di Iemmello ed aggancia in vetta l'Empoli. Nonostante i tre punti il tecnico biancorosso Massimo Oddo non è completamente soddisfatto della prestazione dei suoi: "Bisogna dare di più, a un certo punto abbiamo buttato troppi palloni. Dobbiamo essere più cinici. Non dobbiamo andare in balia dell'avversario, chi entra in campo deve dare l''anima".