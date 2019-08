Perugia, Oddo: "Chievo attacco da A, ma noi abbiamo convinzioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Perugia chiamato a stupire è quello che domani pomeriggio, tra le mura amiche del “Curi”, esordirà nel campionato di B affrontando il Chievo Verona. Come riferiscono i canali ufficiali del club umbro, questo il commento di mister Massimo Oddo: “Arriviamo bene al primo appuntamento di campionato, si è creato l'entusiasmo giusto: aver passato i due turni di Coppa Italia ci ha dato morale. Domani dovremo fare la partita pensando alle nostre convinzioni, io manderò in campo gli undici che per la partita specifica mi daranno più garanzie: tutti avranno una chance perché ci sono tanti fattori che mi fanno decidere chi scende in campo. Chiaro che la squalifica di Kouan ci toglie una soluzione. Ci manca fisicità? Per me la qualità conta di più. L'importante non è il modulo, ma avere idee".

Andando poi a parlare dell'avversario: "L'attacco del Chievo è da Serie A. Ci sarà l'incognita delle prime partita di campionato, ma noi dobbiamo uscire dal campo senza avere rimpianti, indipendentemente dal risultato. Dare tutto quello che si ha è la cosa più importante".

E proprio partendo da questo concetto: "Il nostro obiettivo è creare entusiasmo. Dobbiamo scendere in campo credendo fortemente in quello che facciamo quotidianamente. Il campionato di Serie B è molto complicato, come dimostra la storia. Le fortune delle squadre non le fanno i grandi nomi ma l'entusiasmo, l'ambiente e le alchimie giuste".