© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non mi preoccupa il sintetico di Trapani": nella conferenza stampa pre gara, esordisce così il tecnico del Perugia Massimo Oddo, con i suoi impegnati in terra siciliana nel giorno di Santo Stefano.

Proseguendo sul boxing day: "Riusciamo ad andare regolarmente in gol e creiamo molto, ma col Trapani dovremmo avere molta pazienza e intelligenza. Castori ha grande esperienza e ha un suo stile ben preciso, si sa difendere molto bene e sa ripartire alla grande: attenzione e personalità devono essere al massimo. Per quanto riguarda la rosa, dovremmo recuperare Buonaiuto, per il resto la situazione degli infortunati è la stessa di domenica, cioè Fernandes non è disponibile, in più Rosi è squalificato".

Nota poi sulla sua squadra: "Il percorso fin qui non è stato semplice ma abbiamo intrapreso la retta via: siamo destinati a crescere perché siamo giovani, il margine di miglioramento è ampio. Chi è ambizioso fa riferimento alle critiche, non agli elogi. Altrimenti non è possibile migliorarsi".