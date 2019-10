© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha parlato nel post partita dopo il pareggio del Renato Curi contro l'Ascoli, come riporta il portale picenotime.it: “Abbiamo fatto i 55 minuti migliori della stagione: spirito, ritmo e qualità. Abbiamo sfiorato il gol, abbiamo giocato bene, siamo riusciti ad interpretare la partita con lo spirito giusto. Poi siamo andati in difficoltà e non siamo riusciti a riprendere in mano la partita, fino a quando ci siamo messi a 5 perché stavamo rischiando. Io sono contento per quei 55 minuti e sono insoddisfatto per il resto della partita. Ci vuole più equilibrio".