© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Crotone per il tecnico del Perugia, Massimo Oddo. "Ci sarà da correre tanto -ha detto l'allenatore del Grifone-. Andiamo ad affrontare una delle squadre più forti del campionato ma noi dobbiamo essere pronti sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo dare tutto. Nei concetti la squadra sta crescendo nonostante le tante difficoltà che abbiamo. Falcinelli è sicuramente in crescita, puntiamo forte su di lui. Dobbiamo migliorare tanto ma l'idea di gioco c'è e sta crescendo. Ci vorrà una super partita, ma tutte le squadre sono battibili. Li dobbiamo mettere in difficoltà nei loro limiti. Là dove non arriva il singolo deve arrivare la squadra. Il nostro spirito deve essere quello di una squadra che in campo da tutto".