© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esordio in campionato ha subito visto emergere la determinazione impartita al suo Perugia, abile a reagire al gol incassato a freddo ribaltando il risultato e ottenendo la vittoria per 2-1 contro il Chievo. Nella conferenza stampa post partita mister Massimo Oddo ha voluto sottolineare come la sua idea di calcio sia alla base della reazione della squadra vista nel secondo tempo. Queste le sue parole riportate dal canale Twitter ufficiale:

"Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere carattere contro una squadra molto forte. Dal punto di vista del gioco dobbiamo ancora migliorare tanto. L'aggressività non è un segreto, ma la nostra filosofia. Anzi, dovremmo farlo di più.

Cosa dobbiamo fare meglio sabato? Divertirci. Alla fine del primo tempo ho chiesto ai ragazzi se si stavano divertendo, e tutti mi hanno risposto di no..."