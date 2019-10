© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha commentato a Rai Sport il match vinto contro il Pisa: “Un buon primo tempo, sicuramente non giocato a livelli altissimi, ma non è possibile arrivare a giocare un secondo tempo così e rischiare di compromettere una partita del genere. Dobbiamo migliorare perché così non andiamo da nessuna parte”.