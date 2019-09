Perugia, Oddo: "Falcinelli è pronto, non vede l'ora di giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con la Juve Stabia. Si parte dagli indisponibili per la sfida di domani: "A parte Kouan che è squalificato ed Angella gli altri ragazzi sono tutti a disposizione. Angella ha avuto un problema muscolare che sicuramente non è leggero, vedremo di quanto tempo si tratterà: è uno stiramento, bisogna controllare a distanza di almeno 48 ore per capire la precisa entità. Ma non dobbiamo fasciarci la testa, quando si vuole essere ambiziosi non dobbiamo farci scoraggiare da un'assenza, questa squadra è costruita per sopperire anche a queste difficoltà".

La sfida con la Juve Stabia?Veniamo da due momenti opposti, noi 2 vittorie e loro 2 sconfitte. Loro hanno bisogno di fare punti e noi non dobbiamo sottovalutarli, la Juve Stabia è una squadra ostica. Dobbiamo essere un gruppo maturo che ha entusiasmo ma con i piedi ben saldi per terra. Formazione? Ho 23 ballottaggi, vediamo la notte che consigli porterà: l'importante è che non manchi entusiasmo, anche se qualcosa da correggere c'è. Ma manteniamo ben strette le positività di questo momento. Una chance la hanno tutti, poi avremo 4 gare in 13 giorni, ci sarà spazio per tutti. Qua abbiamo una rosa competitiva, non ci sono titolari."

Come sta Falcinelli? Sta bene, è un ragazzo estremamente generoso, non vede l'ora di scendere in campo. Ci sarà un pizzico di emozione. La responsabilità che si sente addosso deve essere la sua forza. Abbiamo bisogno di tutti. La rosa è competitiva, ognuno si deve ritagliare il proprio spazio. Secondo me un allenatore deve sempre mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili a seconda delle loro caratteristiche".