Perugia, Oddo: "Il nostro futuro dipende dal nostro mercato"

© foto di Andrea Rosito

A margine dell'amichevole contro la Roma, in casa Perugia ha parlato mister Massimo Oddo:

"Abbiamo avuto lo stesso atteggiamento di quando abbiamo giocato con le squadre inferiori a noi, dimostrando che, a prescindere da chi abbiamo davanti, pensiamo prevalentemente a noi stessi, per fare la partita: contro la Roma per lunghi tratti ci siamo riusciti, i ragazzi hanno avuto ottime combinazioni e ho apprezzato molto i nostri difensori, che con l'aiuto degli altri reparti sono rimasti alti. E' importante il gioco di tutti, ma sottolineo il gioco della difesa perché sui quattro difensori abbiamo lavorato tanto. E' stato comunque bello vedere che la squadra ha giocato senza paura. I concetti, inoltre, si vedono, abbiamo ancora tempo per mettere a punto tutto, ma è fondamentale credere in quello che si fa: rimaniamo con i piedi per terra".

Sullo stadio "Curi": "Vorrei fosse sempre così lo stadio, ma questo dipende da noi, siamo noi a dover creare entusiasmo: dobbiamo divertirci e divertire il pubblico, dando tutto, sudando e facendo al meglio. In dieci giorni abbiamo fatto tanti errori, ma si sono viste anche tante buone cose, la partenza è buona".

Conclude con una nota sulla squadra: "Abbiamo un'ottima base, ma da quello che faremo oggi sul mercato dipende il nostro futuro. Mancano 2-3 giocatori, serve un elemento dietro e un paio di giocatori a centrocampo, lo sa la società e ha voglia di fare delle cose in entrata, oltre che in uscita perché siamo tanti. Chiaro che il mercato dipende anche dalle volontà dei calciatori, ma degli innesti servono: se arrivasse chi diciamo noi, ci possiamo divertire molto".