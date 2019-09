Perugia, Oddo: "Il pericolo più grande è sedersi sugli allori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l’Empoli il tecnico del Perugia Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa per analizzare uno dei big match della giornata: “Entrambe le squadre vivono un momento positivo, sono appaiate in classifica anche se significa poco a questo punto della stagione e mi attendo una gara completamente diversa rispetto a quella di martedì. Affrontiamo una squadra forte e voglio che la mia scenda in campo consapevole dei propri mezzi, con umiltà, coraggio, dedizione per le cose che abbiamo provato e con la testa giusta. Il pericolo più grande è abbassare la concentrazione e sedersi sugli allori, l’unica mia preoccupazione è quella di non avere le giuste motivazioni quando si scende in campo. - continua Oddo come riporta il sito del club umbro – Cercherò di scegliere i giocatori in grado di contrastare gli avversari e metterli in difficoltà, la rosa è al completo ed è fresca perché abbiamo ruotato molto gli uomini in queste prime giornate. In campo scenderanno i giocatori che reputerò più adatti alla sfida, chi ho visto meglio in allenamento perché credo nella meritocrazia e non ho paura di lasciare qualcuno in panchina in alcune gare”.