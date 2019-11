Perugia, Oddo: "Intollerabile che si cammini in campo in determinati casi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha così commentato la sconfitta interna arrivata per mano del Cittadella: "La sconfitta è meritata contro un avversario che ci ha surclassato, letteralmente. Mi auguro che questa sia una di quelle giornate che capitano, sicuramente avrò sbagliato qualche cosa anche io - ammette l'ex Udinese, come riportato da AC-Perugia.com -. Hanno corso meglio di noi, e in B conta soprattutto l'agonismo. Siamo venuti meno in questo aspetto. Non posso tollerare che in determinati casi si cammini in campo, la seconda rete è da pazzi".