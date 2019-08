Perugia, Oddo: "Livorno? Non dobbiamo esaltarci troppo"

“Mi aspetto una squadra propositiva e con la voglia di vincere": esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico del Perugia Massimo Oddo. Gli umbri saranno domani impegnati sul campo del Livorno, e proprio in merito al match, così come riferito dai canali ufficiali del club, è questo il commento del tecnico: "Bisogna preparare bene la partita durante la settimana ed essere pronti a eventuali modifiche nei 90 minuti: le soluzioni possono essere diverse, l'importante è occupare bene gli spazi. Tanto l'atteggiamento del Perugia deve essere lo stesso in casa e in trasferta, con la squadra che deve essere brava a capire il momento della partita, quando attaccare e quando soffrire: la sofferenza fa parte di questo sport, saper soffrire è una qualità. Abbiamo fatto meglio nei secondi tempi? Credo sia una casualità. L'importante è che la squadra corra e che sappia farlo bene”.

Nessuna particolare indicazione, però, sul mercato: "Il mercato? Sono concentrato sulla partita. Non voglio pensare ad altro. Si tratta di un passaggio importante, la prima trasferta di campionato. Dobbiamo dare continuità. Siamo una buona squadra e solo con il lavoro possiamo diventare un'ottima squadra”.

Conclude poi: "Il punto debole del Livorno? La possibilità che noi ci esaltiamo troppo".