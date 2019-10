Perugia, Oddo: "Pareggio giustissimo, ci è mancata la finalizzazione"

Massimo Oddo

Pareggio in extremis per il Perugia di Massimo Oddo, che grazie alla rete nel finale di Buonaiuto riequilibra il match dell'Arechi contro la Salernitana e porta a casa un punto prezioso. Queste le parole rilasciate dal tecnico biancorosso ai microfoni di TefChannel e raccolte da Tifogrifo.com: "Ci è mancata la finalizzazione, l’ultimo passaggio, credo che la sconfitta sarebbe stata immeritata, sicuramente pareggio giustissimo ma non avremmo di certo meritato di perdere e anzi credo che dopo il pari se non fossimo restati in dieci avremmo anche potuto vincerla e a me è piaciuta la determinazione dei miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine".