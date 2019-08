Perugia, Oddo: "Partita decisa dagli episodi. Guai a esaltarci troppo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, tecnico del Perugia, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Livorno: “La partita di oggi è stata decisa dagli episodi. Noi abbiamo segnato, loro hanno sbagliato il rigore. In serie B partite come queste, molto sporche, ci sono spesso. In questo momento siamo molto solidi e compatti, anche quando soffriamo. Quando vinci è sempre bello ma non dobbiamo pensare di essere diventati fenomeni. L’aspetto più positivo è che in campo diamo tutto. Ma dobbiamo lavorare molto. Sono contento per Vicario, aveva bisogno di questa spinta emotiva. Così come sono contento per Iemmello. Ha dimostrato di essere un bomber. Mercato? Balic è un talento, potenzialmente può migliorare il tasso tecnico della squadra".