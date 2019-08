Perugia, Oddo: "Per alzare l'asticella servono altri giocatori di livello"

© foto di Andrea Rosito

"I gol non possono segnarli solo gli attaccanti, le castagne dal fuoco devono toglierle anche gli attaccanti".

Esordisce così, dopo la vittoria sulla Triestina nella prima ufficiale di Coppa Italia, il tecnico del Perugia Massimo Oddo. Che prosegue poi analizzando il match che ha regalato al Grifo il passaggio del turno, dove ci sarà il Brescia ad attenderlo:

"In questo momento sono contento per i ragazzi che giocano dietro, stanno facendo un grande lavoro e hanno dato seguito alla prestazione fatta contro la Roma, non li ho mai visti in sofferenza se non quando noi ci siamo messi in difficoltà con le verticalizzazioni, ma un grande lavoro, specie in fase di non possesso, lo ha fatto anche il nostro centrocampo: hanno dato personalità. Sono felice anche di come hanno approcciato al match i subentrati, quello che ho visto io oggi (ieri, ndr) è lo spirito giusto: non ho titolari, posso avere in testa una squadra ma sta poi ai ragazzi confermare le mie idee o farmi pensare in maniera diversa. Lo hanno fatto benissimo, quindi nella prossima partita posso anche fare scelte diverse".

Sul mercato: "Non ho parlo di mercato con la società da un paio di giorni, ero concentrato solo sulla Coppa Italia, non mi piace guardare altrove e sprecare energie. Ben vengano i giocatori utili, non possiamo pensare di avere solo undici giocatori, servono i cambi perché il campionato è lungo: poi ognuno si giocherà le proprie carte. La proprietà sa di cosa c'è bisogno, siamo in perfetta sintonia, siamo ambiziosi anche se poi il mercato è cosa a sè, non conta solo il volere del Perugia: vedremo quello che succede, ma è chiaro che se vogliamo alzare un pochino l'asticella dobbiamo mettere dentro giocatori di livello".