Perugia, Oddo: "Prestazione ordinata, il modulo non conta. Vogliamo vincere la nostra sfida"

Il secondo atto di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia è iniziato con limportantissima vittoria sul campo dell'Entella. Queste le dichiarazioni a caldo del tecnico biancorosso, riportate da calciogrifo.it: "Abbiamo fatto una partita estremamente ordinata, rimanendo compatti e muovendoci molto bene tatticamente. C'è stata un po' di sofferenza nella ripresa, dopo il doppio vantaggio ci siamo abbassati troppo, ma la squadra è rimasta unita. Ho visto buone trame di gioco, siamo riusciti a mettere in atto quanto preparato in allenamento e per questo sono estremamente contento per i ragazzi, che stanno vivendo una stagione non semplice"

Sul cambio di modulo

"Il modulo incide zero, ciò che conta è la testa. Con questo temperamento e questa voglia puoi anche non vincere ma difficilmente si fanno brutte partite. Contano i concetti, come cercare di fare la partita quando se ne ha l'opportunità. Su questo campo hanno vinto solo Benevento e Crotone, le due squadre ad essere promosse in Serie A".

Tre punti al raggiungimento dell'obiettivo

"Sappiamo che con una vittoria il Perugia è salvo. Ci siamo detti di provare a vincere tutte le partite ed è quello che faremo anche contro il Trapani. I tempi sono stretti, bisogna raggiungere la salvezza il prima possibile. Se sarà così gia lunedì vorrà dire che sia io che i ragazzi avremo vinto la nostra sfida".