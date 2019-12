© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Oddo, allenatore del Perugia, ha parlato in conferenza stampa per commentare la sconfitta subita sul campo della Cremonese, come riporta calciogrifo.it: "Serve più cinismo nei momenti decisivi non solo sotto porta, dove pure abbiamo fallito alcune facili occasioni, ma in generale nei momenti chiave della partita e nelle azioni pericolose anche magari facendo un fallo nel momento giusto“.