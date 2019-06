Perugia, Oddo si presenta: "In ritiro valuteremo la rosa"

© foto di Andrea Rosito

Il nuovo tecnico Massimo Oddo è stato presentato in conferenza stampa: "Sono due anni che subentro in corsa. Adesso ho la possibilità di iniziare dall'inizio, con il direttore siamo in sintonia. La certezza che abbiamo ora è che c’è un gruppo che partirà in ritiro. Valuteremo insieme con la società, tutti i giocatori. Non basta però dichiarare di voler giocar bene con un’idea organizzata. Bisogna che ognuno ci metta il suo e remare tutti insieme con armonia. Nesta è un mio grande amico, ci ho parlato e ci siamo confrontati anche su alcuni calciatori. Sono convinto che i giocatori li conosci solo quando gli alleni, per questo non posso ancora esprimermi sui calciatori della rosa. Conosco bene il tifo del Perugia, l'entusiasmo della curva potrà esserci utile. Io vicino al Perugia in passato? Sì, c'è stata una trattativa prima del mio approdo all'Udinese, ma io aspettavo una chiamata dalla serie A".