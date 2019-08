Perugia, Oddo: "Triestina avversario di livello, serve concentrazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vigilia di esordio per Massimo Oddo che domani farà il suo debutto ufficiale da allenatore del Perugia. “A questo primo appuntamento la squadra ci arriva bene. Ovviamente ancora non abbiamo potuto lavorare bene su tutto ma ci siamo preparati il più possibile”. L’avversario non è da sottovalutare: “La Triestina è più o meno la stessa squadra della stagione passata che è arrivata fino ai play-off. Sono sicuramente una squadra di livello, dobbiamo essere concentrati. Quella di domani sarà una gara che ci servirà nel processo di preparazione. Affrontiamo una squadra forte, dovremo stare attenti. Essendo agosto a livello fisico non possiamo essere al 100% così come non lo potrà essere la Triestina. Il livello mentale è fondamentale”.

Il bagno di folla che il 31 luglio ha accolto la squadra ha certificato il grande entusiasmo che c’è attorno alla squadra e questo per il mister è sia una responsabilità che un’arma in più: “La responsabilità c’è sempre perché sappiamo che dobbiamo fare bene. Con la Roma abbiamo dimostrato di avere quel coraggio che ci deve contraddistinguere durante tutto l’anno quando dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche. Creare entusiasmo è il primo obiettivo della stagione perché se c’è entusiasmo vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono”.