© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfumati Slobodan Rajkovic, autore di un inaspettato dietrofront, e Francisco Sierralta, accasatosi a Empoli, il Perugia si rituffa sul mercato alla caccia di un difensore centrale. Gli obiettivi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono due calciatori in uscita dalla SPAL come l'esperto Felipe e il più giovane Bartosz Salamon.