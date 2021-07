Perugia, per la porta spunta anche Alessandro Micai della Salernitana

Continua la ricerca di un titolare per la porta da parte del Perugia. Dopo Antonio Donnarumma in uscita dal Milan, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, il club umbro nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino Alessandro Micai della Salernitana. Per il via concreto all'operazione occorrerà, però, attendere la soluzione della vicenda societaria che vede protagonista il club campano.