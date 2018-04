Perugia, per Pajac distorsione al ginocchio

Il nostro campionato è durato 30 giornate, per questo servono i campioni. La Cina troppo vicina: il Milan a chiedere 10 milioni al suo proprietario, l'Inter che aspetta la Champions. Per la Nazionale sarebbe meglio un allenatore straniero

Il Napoli che pareggia contro il Sassuolo è l'esatta dimensione del nostro calcio. Non tanto perché gli azzurri valgano i neroverdi, non è chiaramente per quello. Bensì perché i campioni ti fanno vincere le partite complicate. Milik, che campione non è, ha rischiato di ribaltarla...