Dopo il Piacenza un altro club di Serie C si sarebbe fatto sotto con il Perugia per aggiudicarsi le prestazioni di Giovanni Terrani, attaccante classe ‘94 che finora non ha trovato spazio in Umbria. Si tratta della Triestina che da qualche giorno preme per avere il calciatore alla riapertura del mercato. Lo riporta Perugia24.it.