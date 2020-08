Perugia-Pescara, 4-5 dopo i calci di rigore. Abruzzesi salvi, per il Grifo è Serie C

Atto finale dei playout di Serie B, con la gara di ritorno tra Perugia e Pescara da poco terminata, ai rigori: 4-5 il finale, con gli abruzzesi salvi e il Grifo condannato alla C.

Al termine dei 90' la squadra di Oddo era in vantaggio per 2-1, ma partendo dal 2-1 in favore degli abruzzesi dell'andata, si sono resi necessari i tempi supplementari, che non hanno però visto variazione di risultato; ecco quindi i calci di rigore, che hanno dato la sentenza definitiva.

Di seguito il resoconto del match:

Il primo tempo - Abruzzesi immediatamente vicini al vantaggio al 2': Galano si accentra dalla destra e con il sinistro cerca il palo lontano, ma Vicario devia in corner. Vantaggio che però arriva al 15': Maniero vede deviarsi lateralmente una conclusione di potenza, ma pochi secondi dopo Galano mette dalla destra per Pucciarelli, che brucia Mazzocchi e spedisce a rete. Celere la risposta dei locali, col gol che al 19' nasce da un corner di Rosi, bravo a spizzare sul secondo palo dove arriva di testa Kouan. Al 36' è nuovamente Galano a tentare la giocata sulla destra per Memushaj, che ci prova da fuori area ma spara alto, mentre un minuto dopo proprio l'albanese serve con un filtrante Zappa che arriva sul fondo e pesca Pucciarelli, pallone di nuovo alto. E' però il Perugia a trovare il vantaggio, con Melchiorri che sfiora un pallone tagliato da tiro dalla bandierina.

Il secondo tempo - Parte più aggressiva la formazione di casa, con Mazzocchi che al 59' sfiora il tris, ma spreca l'azione nata da Melchiorri alzando troppo la palla. Una ripresa combattuta come la prima frazione, con il Pescara che rumoreggia poi in due circostanze: al 66' è un intervento di Kouan su Memushaj a far sobbalzare gli abruzzesi, al 75' Maniero che va a terra schiacciato da Nzita e Rosi: il direttore di gara lascia correre. Non c'è poi niente da segnalare. Sono quindi supplementari.

Tempi supplementari - Poco da segnalare nella prima frazione dei tempi supplementari, se non una visibile stanchezza da parte di ambo le formazioni: mister Oddo esaurisce i cambi a sua disposizione, il Pescara prova a essere pericolo ma Bocic, che a tu per tu con Vicario spara a lato un clamoroso pallone, viene "graziato" dalla posizione di offside. Non esaltante il secondo tempo supplementare, che quasi allo scadere vede una grossa occasione per il Perugia: al 119' Gyomber gioca di sponda spedendo il pallone al centro dell'area di rigore dove Sgarbi non riesce a trovare lo specchio della porta, da buona posizione. Si va ai rigori.

La sequenza dei calci di rigore - E' il Pescara a dare il via ai penalty.

- Busellato: gol

- Mazzocchi: gol

- Galano: parato

- Buonaiuto: parato

- Melegoni: gol

- Iemmello: parato

- Memushaj: gol

- Carraro: gol

- Masciangelo: gol