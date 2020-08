Perugia-Pescara, il parziale: la ribaltano gli umbri. E' vantaggio del Grifo, 2-1

D-day per la Serie B, con la gara di ritorno dei playout tra Perugia e Pescara che ha preso il via alle 21:00: da poco terminato il primo tempo del "Curi", con gli umbri in vantaggio per 2-1.

Si partiva dal 2-1 dell'andata, ma oggi è un'altra storia: la gara decreterà definitivamente chi rimarrà in Serie B e chi invece retrocederà in C. Eventuali supplementari e rigori, in caso di parità di punteggio, che starebbe a significare che al termine dei 90' il Perugia si imporrebbe con una rete di scarto; con due o più, invece, il club umbro sarebbe salvo.

Abruzzesi quindi vittoriosi all'andata, e immediatamente vicini al vantaggio al 2': Galano si accentra dalla destra e con il sinistro cerca il palo lontano, ma Vicario devia in corner. Vantaggio che però arriva al 15': Maniero vede deviarsi lateralmente una conclusione di potenza, ma pochi secondi dopo Galano mette dalla destra per Pucciarelli, che brucia Mazzocchi e spedisce a rete. Celere la risposta dei locali, col gol che al 19' nasce da un corner di Rosi, bravo a spizzare sul secondo palo dove arriva di testa Kouan. Al 36' è nuovamente Galano a tentare la giocata sulla destra per Memushaj, che ci prova da fuori area ma spara alto, mentre un minuto dopo proprio l'albanese serve con un filtrante Zappa che arriva sul fondo e pesca Pucciarelli, pallone di nuovo alto. E' però il Perugia a trovare il vantaggio, con Melchiorri che sfiora un pallone tagliato da tiro dalla bandierina.