Perugia-Pescara, Oddo alla prima assoluta da ex

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima volta in assoluto da ex. Non da calciatore, ovviamente, ma da allenatore.

Il fatidico giorno, per mister Massimo Oddo, sta per arrivare, e domenica ritroverà, appunto per la prima volta da quando ha intrapreso una nuova carriera, una sua ex squadra: il Perugia, infatti, affronterà il Pescara, in quella che è la 14^ giornata del campionato di B.

La promozione in A con il Pescara - Dopo quasi un anno alla guida della Primavera, il 16 maggio 2015 il Pescara decide di affidare a Oddo la guida tecnica della prima squadra, dopo aver sollevato dall'incarico Baroni. Grazie soprattutto alla vittoria sul Livorno, il Delfino centra i playoff, che sono però vinti dal Bologna. Ma la Seri A è rimandata solo di una stagione, sempre mediante gli spareggi: finalissima con il Trapani, messo ko. L'avventura nella massima serie professionistica non è però esaltante, e il 14 febbraio 2017 si conclude la sua avventura in Abruzzo, per altro con l'ultimo posto in classifica e senza alcuna vittoria all'attivo.

La parentesi in Serie A - La stagione successiva, chiamandolo a campionato in corso (era il 21 novembre 2017), è l'Udinese a dare fiducia a Oddo, ma la stagione non termina nel migliore dei modi: tra febbraio e aprile colleziona 11 sconfitte di fila, stabilendo il nuovo primato negativo dei bianconeri, e il 24 aprile 2018 viene esonerato.