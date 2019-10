Perugia-Pisa, le formazioni ufficiali: Oddo conferma, D'Angelo cambia

In campo alle 21:00 il match di apertura della 7^ giornata del campionato di B, che vedrà contrapposte Perugia e Pisa; giornata speciale per il Grifo, che oggi festeggerà la millesima partita in Serie B.

Nessun particolare novità in casa Perugia, con il 4-3-1-2 atteso alla vigilia confermato da mister Oddo, che mette Fernandes dietro le due punte Buonaiuto e Iemmello, mentre D'Angelo propone un 4-3-1-2 con comunque la coppia d'attacco Marconi-Masucci confermata, ma Di Quinzio a loro sostegno.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Falzerano, Carraro, Kouan; Fernandes; Buonaiuto, Iemmello.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Meroni, Aya, Varnier, Lisi; Verna, Gucher, De Vitis; Di Quinzio; Marconi, Masucci.