Perugia, Pizzimenti: "Contiamo di ripartire a fine maggio. Sarà un nuovo campionato"

Intervistato da Calciogrifo.it il direttore sportivo del Perugia Marcello Pizzimenti ha parlato della situazione in casa umbra dicendosi fiducioso nella ripresa: “Dopo il 3 maggio si presume che ripartirà l'attività in sicurezza e fra fine maggio e inizio giugno si potrebbe ricominciare in totale sicurezza e a porte chiuse. Ma aspettiamo le linee guida dei sanitari sperando che intanto i dati dei contagi migliorino in tutta Italia. - continua Pizzimenti – Dal punto di vista finanziario ci stiamo dentro e siamo nei parametri e considerata la squadra che abbiamo se finisse oggi la stagione il bicchiere sarebbe mezzo vuoto. Ci è mancato un play esperto all’inizio e il rammarico vero sono gli infortuni di Angella e Gyomber. E poi il gruppo che ha impiegato troppo a diventare squadra. Ma siamo ancora in tempo e se si ripartirà sarà come iniziare un nuovo campionato”.