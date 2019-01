Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport fra Foggia e Perugia potrebbe andare in scena uno scambio di portieri. I pugliesi da tempo hanno infatti messo nel mirino Nicola Leali, attualmente chiuso da Gabriel in Umbria, e per sbloccare la situazione starebbe pensando di mettere sul piatto Albano Bizzarri, messo nella lista dei partenti dai rossoneri.