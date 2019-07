Perugia, possibile scambio Leali-Fulignati con l'Ascoli

© foto di Federico Gaetano

Perugia e Ascoli potrebbero nei prossimi giorni effettuare uno scambio di portieri con Nicola Leali, classe ‘93, diretto in bianconero e Andrea Fulignati, classe ‘94, che percorrerà il cammino inverso. Il primo infatti è in uscita dal club umbro, dove è arrivato Vicario a fare da titolare, e starebbe guardandosi attorno alla ricerca di un club che possa garantirgli spazio, da qui l’ipotesi di uno scambio con i marchigiani come riporta Calciogrifo.it.