Perugia, prima rete col grifone per Diamanti. Poi le lacrime per Astori

Primo gol con la maglia del Perugia per Alessandro Diamanti. L'attaccante ex Fiorentina ha firmato la rete su calcio di rigore al minuto 73, non lasciando scampo al portiere avversario Guarna. Nessuna esultanza per l'esperto attaccante, in lacrime per la scomparsa di Davide Astori e abbracciato dai suoi compagni di squadra.