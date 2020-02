vedi letture

Perugia, Rodin sempre più vicino al Varazdin. Cessione a titolo definitivo per il centrale

Alla fine sarà a titolo definitivo la cessione del difensore Matej Rodin al Varazdin. Il classe ‘96 del Perugia, dove non ha mai trovato spazio, in un primo momento sembrava dovesse trasferirsi in patria in prestito, ma nelle ultime ore – come riportato da Seriebnews.com - si starebbe facendo sempre più concreta l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo con il croato che firmerà un contratto fino al 2021 con il suo nuovo club.