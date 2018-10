Perugia, Rubinacci: "E' stata una settimana importante"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Dopo il successo contro il Venezia, l'allenatore in seconda del Perugia Lorenzo Rubinacci ha parlato in sala stampa: "E' stata una settimana importante, molto bella, il presidente ci è stato molto vicino e tutte queste cose hanno fatto si che il gruppo stia diventando squadra, una voglia di vincere la partita e di portarla a casa e questa è la cosa più importante. Kouane si è fatto trovare pronto, ha giocato nel suo ruolo naturale e ci ha dato quello che ci aspettavamo - riporta tifogrifo.com -. Non esiste la partita perfetta, si può sempre migliorare, ci stiamo conoscendo e ripeto che il gruppo sta diventando squadra, abbiamo ancora una settimana per migliorare questa cosa qua, ma una cosa non deve mai mancare, la passione, la tenacia, questa piazza, questo pubblico vuole questo, passione. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare e lavorare".