Perugia, ruolino di marcia da big. Col ritorno in A nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Vola il Perugia, che sogna in grande grazie all'ottimo rendimento di questi ultimi mesi nel campionato di Serie B. Ottavo risultato utile di fila, con una sola sconfitta maturata nel 2018. La formazione allenata da mister Breda occupa adesso la quarta posizione in graduatoria a quota 50 insieme a Parma, Cittadella e Bari, con la prospettiva di diventare un'avversaria insidiosa per tutte le rivali che puntano alla Serie A. Raggiungere la promozione diretta sembra compito arduo, visti gli otto punti che mancano dal Frosinone secondo in classifica e i sette di ritardo dal Palermo terzo in graduatoria. Però il grifone può continuare la sua marcia con la speranza di rosicchiare punti a chi è davanti, con i playoff alla portata e che - a fine stagione - stabiliranno se il Perugia merita o meno la A. Per ora c'è un grande ruolino di marcia e un Perugia che continua a sognare in grande.