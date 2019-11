Con una nota ufficiale, il Perugia comunica che, in occasione della sosta del campionato dovuta agli impegni delle Nazionali, la formazione di mister Massimo Oddo scende comunque in campo: sabato 16 novembre, alle ore 14:30, è infatti previsto un allenamento congiunto con la Roma Primavera. L’allenamento si disputerà sul campo centrale dell’antistadio "Renato Curi", per l'occasione aperto al pubblico.

