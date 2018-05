Perugia-Salernitana 0-1 al 45': per ora decide il guizzo di Rosina

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Salernitana in vantaggio a Perugia al termine del primo tempo del match che si sta disputando al Curi, valido per la 39ma giornata di Serie B. Una rete di Rosina al 20' ha sbloccato il punteggio: il fantasista granata è bravo a ribattere in rete una respinta di Leali sul tocco ravvicinato di Casasola.