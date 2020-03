Perugia - Salernitana, i convocati di Ventura. Djuric e Giannetti ancora out

La squadra questa mattina ha effettuato una seduta di rifinitura a Roma, al termine della quale partirà per l'Umbria.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina (nel ritiro di Roma), il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Perugia e Salernitana. Come ampiamente prevedibile, sono rimasti a casa diversi calciatori che, presumibilmente, avrebbero fatto parte dell'undici titolare. Non saranno a disposizione, infatti, i vari Mantovani, Lombardi, Djuric e Giannetti, senza dimenticare che Jaroszynski è presente nell'elenco ma lamenta una infiammazione inguinale che potrebbe spingere il tecnico a lasciarlo in panchina. Non è al top nemmeno Alessio Cerci, in campo da titolare in B dopo anni, per l'occasione sono stati aggregati alla prima squadra due giovani (De Matteis e Iannone) della Primavera. Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: De Matteis, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Heurtaux, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Gondo, Jallow, Iannone.