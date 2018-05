Perugia, Santopadre: “Nesta già contattato a gennaio, ringrazio Breda”

© foto di Federico Gaetano

Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, ha parlato in conferenza in merito all'esonero di Roberto Breda e all'arrivo di Alessandro Nesta in panchina. “Speriamo che Nesta possa darci l’entusiasmo per raggiungere il nostro sogno, questa scelta sta a dimostrare che la società crede di raggiungere il nostro obiettivo: ringrazio Breda per quello che ha dato, il cambio non pregiudica quello che penso di lui, mi auguro di stringergli la mano. Spero che ha capito i sentimenti di un presidente che ha la volontà di raggiungere il suo obiettivo. Non vedevo più qualcosa nel gruppo, soprattutto dopo il derby. Ho pensato ci fossero dei problemi seri e mi auguravo che quello che avevo visto non si verificasse. Invece successivamente ho visto la squadra senza nessuna motivazione e ho creduto non potesse più raggiungere il nostro obiettivo. Nesta era stato contattato a gennaio, ma aveva degli impegni e c’è stata la promessa di risentirci a fine stagione. Quando l’ho rivisto qui mi si è accesa la lampadina e gli ho chiesto se se la sentiva", le parole di Santopadre che ha poi proseguito su Breda: “Il normalizzatore Breda ci aveva normalizzato troppo e i calciatori non sapevano più cosa fare in campo, le gambe non rispondevano a quello che diceva la testa. C'era un'ambiente depresso che qui non può esistere. Questa società ha già perso tre playoff e vuol dire quindi che deve migliorare. Inoltre non stavo più seguendo il mio istinto e ora l'ho seguito. Se mi aspetto una svolta offensiva? La squadra ha fatto nove risultati utili di fila con un modulo difensivo ma dando tutto in campo, quello voglio vedere”.