Perugia, Santopadre: "Amo il club, tutti al Curi"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ha utilizzato il sito ufficiale per un comunicato con la chiamata a raccolta dei tifosi umbri per le prossime partite di campionato. "Posso essere amato o non amato, posso essere tanto criticato o meno, posso piacere o non piacere, ma una cosa è certa amo il Perugia come e quanto ognuno di voi. Ieri sera il calcio ci ha insegnato che niente è impossibile se siamo tutti uniti. ANDIAMO TUTTI AL CURI. Il Perugia sta lottando per la Serie A e ha bisogno del nostro entusiasmo. Crediamoci.”