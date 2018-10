Perugia, Santopadre blinda Nesta: "Pronto a rinnovargli il contratto"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Tef Channel il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha blindato il tecnico Alessandro Nesta nonostante l'avvio complicato in campionato e le voci di un possibile esonero in caso di sconfitta col Venezia: “Nesta mi ha dato fiducia in estate e io non posso scaricarlo dopo 5 partite. Indipendentemente da quanto accadrà contro il Venezia, Nesta non si tocca anzi se lo volesse sarei pronto a prolungare il suo contratto anche domani. - continua Santopadre – Contro il Cosenza abbiamo giocato il primo tempo più brutto degli ultimi otto anni, ma i tifosi hanno comunque incitato la squadra e grazie a loro siamo riusciti a riprendere la gara e rimetterla in sesto. Ora non dobbiamo più sbagliare l'approccio, non dobbiamo essere remissivi fin dall'avvio”.