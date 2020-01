© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione di Serse Cosmi: "E' tornato a casa sua, sono felice che questa cosa sia capitata nella mia gestione. Ha fatto davvero tanto per il Grifo e credo che questo sia l'anno giusto per lavorare insieme - riporta Gianlucadimarzio.com -. La parte emotiva è importante, ma questa va supportata anche dal lavoro sul campo. Non conosco Serse a fondo, ma come allenatore so come lavora. Abbiamo cenato insieme a Milano e gli ho spiegato che non avevo preclusioni nei suoi confronti. A lui chiedo di non perdere al Curi, sono troppe volte che accade, deve diventare un punto di forza, altre cose non le chiedo. Oddo? Ci siamo sentiti e ci siamo lasciati da parsone mature. Gli ho dato le mie motivazioni e penso che lui le abbia capite".