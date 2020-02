vedi letture

Perugia, Santopadre difende Cosmi: "Sto con lui, ha carta bianca per risolvere i problemi"

Il presidente Massimiliano Santopadre ha parlato del momento in casa umbra, difendendo il tecnico Serse Cosmi dopo la sfuriata del tecnico al termine dell’ultima gara di campionato: “Io sto con Cosmi, ha carta bianca- Il suo non è stato uno sfogo da tifoso, ma di un allenatore frustrato per una prestazione indegna. Ora ha il compito di risolvere i problemi e io sono al suo fianco. Qui abbiamo tutti delle responsabilità, anche noi come società abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare pensando di avere una squadra fortissima. - continua Santopadre al Corriere dell’Umbria - I destini delle squadre li fanno i calciatori, non vedo nemmeno continuità di gioco. È da luglio che ci portiamo dietro questa storia. Abbiamo diversi piccoli problemi che sommati ne fanno uno enorme”.