Perugia, Santopadre difende le scelte: “Al gruppo serve fiducia”

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre con un comunicato sul sito della società ha voluto stilare un decalogo per rispondere alla critiche alla squadra, e al suo operato, dopo l'avvio negativo in questa stagione chiedendo nel contempo maggiore fiducia e sostegno nei confronti di Nesta e dei suoi ragazzi:

“Visto che un articolo assurdo di giornale mi attribuisce di essere un confessore volevo sottolineare che io non confesso nessuno e sopratutto nel calcio di drammatico non esiste nulla. Questo sport è gioia per me e per tante altre persone…

1: “Anno zero” significa soprattutto tante difficoltà, quantomeno all’inizio.

2: Soltanto due mesi fa eravamo tutti d’accordo sul totale rinnovamento.

3: Rosa completa soltanto dal 18 agosto cioè un mese fa.

4: Un gruppo nuovo ha bisogno di fiducia, non di pessimismo esagerato provocato soprattutto dalla storia della stagione precedente e quindi incolpevole di quanto accaduto prima del loro arrivo.

5: Obiettivo primario la categoria.

6: Le famose teste di C…alcio adesso parlano male per poi sparire come sempre.

7: Due risultati negativi; mi rimangio tutto e ricambio tutto????

8: Con l’Ascoli stessa squadra…2-0 per la Curva Nord.

9: Entusiasmo fondamentale, almeno all’inizio.

10: Forza ragazzi, forza Mister…Animo e coraggio. Chi vi vuole bene è sempre con voi e vi garantisco che siamo tanti”.